Наличными в долларах: «Роснефть» погасила облигации на 2 миллиарда долларов — Finance.ua
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Наличными в долларах: «Роснефть» погасила облигации на 2 миллиарда долларов

Сегодня 21:52Фондовый рынок
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Наличными в долларах: «Роснефть» погасила облигации на 2 миллиарда долларовНаличными в долларах: «Роснефть» погасила облигации на 2 миллиарда долларов
российский нефтяной гигант «Роснефть» погасил облигации на 2 млрд долларов — владельцы ценных бумаг получили всю сумму и начисленные проценты наличными в долларах.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что «Роснефть» не ответила на несколько запросов агентства о комментарии.
Ранее президент России Путин издал указ, которым разрешил выплачивать внешний долг российских эмитентов перед «недружественными» странами в рублях.
Согласно указу Путина, должник должен попросить росбанк создать специальный рублевый счет на имя иностранного кредитора и перечислить его выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.
«Возможно, платеж был осуществлен до подписания указа. В понедельник энергетический гигант ПАО „Газпром“ погасил облигации на 1,3 млрд долларов в долларах, хотя источники говорят, что процесс начался еще до новых правил», — добавляет издание.
Напомним, льготный период по российским внешним облигациям 2023 и 2043 годов заканчивается 15 апреля. Шансы России осуществить выплаты все меньше, и просрочка в апреле будет означать дефолт, «как в Венесуэле».
Агентство Moody’s изменило суверенный кредитный рейтинг России с B3 до Ca. Теперь Россию отделяет только одна ступенька от дефолта.
Выплаты по суверенным облигациям России нерезидентам будут зависеть от санкций, введенных Западом, заявили в Минфине РФ. Это вызвало опасения технического дефолта по поводу еврооблигаций на десятки миллиардов долларов.
По материалам: Українська правда
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