Наиболее привлекательные варианты для инвестиций в 2025 году — мнение аналитика Сегодня 16:10 — Фондовый рынок

Наиболее привлекательные варианты для инвестиций в 2025 году — мнение аналитика

В 2024 году наибольшую прибыльность показали Bitcoin и GameStop. Также в топ-3 попала «Великолепная 7», состоящая из семи ведущих кампаний сектора высоких технологий в Соединенных Штатах, в том числе Nvidia, Amazon, Apple, Tesla и т. д. Они показали хороший результат в прошлом году и потянули за собой и американские индексы акций NASDAQ 100, S&P 500.

Об этом во время FinYear 2025 рассказал руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.

Акции компаний

«У нас есть яркий случай с Bitcoin и GameStop. Но это очень экзотические истории. Мы больше обратим внимание на американские акции. „Великолепная 7“ показала очень классный результат в прошлом году и потянула за собой, конечно, и американские индексы акций NASDAQ 100, S&P 500. Продолжится ли это в этом году? Возможно, потому что именно эти компании являются лидерами по росту доходов», — заявил Мартыненко.

Он также обратил внимание на искусственный интеллект.

«Эти технологии развиваются, на них очень высокий спрос, и поэтому они будут двигать не только прибыльность компаний, но и прибыльность, в частности, американского рынка акций. Скорее всего, американский рынок акций останется лидером роста в этом году. Поскольку в европейском регионе есть определенные проблемы с экономикой, очень велика угроза более высоких импортных пошлин со стороны Соединенных Штатов. Однако если будет нормализоваться ситуация с войной в Украине, то это даст мощный толчок и для европейских акций», — добавил аналитик.

По его словам, европейские акции в этом году пока что опережают рост американских.

«Сложная история с китайскими акциями, это тоже довольно популярный объект инвестиций. Сейчас инвесторы пытаются туда вернуться, потому что есть волны оптимизма по поводу искусственного интеллекта, который тоже в Китае активно развивающегося. Есть очень большие старания китайских властей, чтобы привлечь снова инвесторов к рынку акций, создавая более благоприятные условия и более мягкое регулирование», — объяснил эксперт.

Золото

Золото стало лидером по росту среди рынков сырья в прошлом году.

«Драйверы роста цен на золото сейчас совсем другие, чем несколько лет назад. Есть огромный спрос на золото со стороны центральных банков. Прежде всего, это центральные банки развивающихся стран. Также спрос центральных банков стран блока БРИКС, которые очень хотят быть менее зависимыми от доллара США и от казначейских облигаций, в том числе как активов для инвестирования, поскольку они все больше боятся санкций. И это не только страны БРИКС. Есть также яркий пример Центрального банка Польши, Центрального банка Чехии, которые тоже очень активно закупали золото в прошлом году», — отметил Мартыненко.

По его мнению, если будет мирное соглашение по Украине, это может способствовать тому, что спрос на низкорисковые активы снизится, и поэтому может произойти падение цены на золото.

Облигации стран ЕС

По мнению аналитика ICU, с государственными облигациями стран ЕС еще более сложная ситуация, поскольку есть страхи, что торговые отношения со Штатами могут усложниться.

«Здесь еще добавьте увеличение расходов, возможность роста расходов стран ЕС на меры безопасности — все это может негативно влиять и на облигации стран ЕС», — добавил он.

Гривневые активы

«Если мы говорим о гривневых активах, то, соответственно, нас больше всего интересует, конечно, гривна. Здесь наша позиция в качестве аналитиков аналитической команды ICU не меняется с декабря. На этот год было обеспечено достаточно международной помощи и у НБУ сейчас достаточно ресурсов, чтобы поддерживать гривну. Мощная поддержка гривны через интервенции происходила в начале этого года. Поэтому, вероятнее всего, мы увидим контролируемое ослабление курса в пределах 10%, до уровня, который был в прошлом году. Курс на конец года, вероятно, будет где-то 46 гривен за доллар. Но чем больше мы приближаемся к 2026 году, тем больше участники рынка будут интересоваться перспективами дальнейшей международной финансовой помощи для Украины. Если ситуация не изменится и не будет четкого понимания, кто и как будет обеспечивать Украину валютными поступлениями в следующем году, это может вызвать дополнительное напряжение на рынке и оказать давление на гривну», — прогнозирует Мартыненко.

Относительно инфляции и ставок: зимой наблюдалось значительное ускорение инфляции — почти 13%. На это НБУ уже ответил достаточно жестким повышением учетной ставки. С декабря она увеличена на 150 базовых пунктов. Это сделано для того, чтобы повысить привлекательность гривневых активов.

«На данный момент, если смотреть на депозитные ставки и доходность ОВГЗ, то большой реакции пока не наблюдается. У банков достаточно ликвидности и нет особого стимула привлекать больше депозитов, поэтому ставки остаются на этом уровне», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на доходность ОВГЗ за 12 месяцев.

Как вы знаете, сейчас на рынке нет достаточно опционов с годовыми облигациями, поэтому мы ориентируемся на вторичный рынок. На первичном рынке мы видим, что повышение доходности и ставок произошло, но не такими темпами, как было сделано с учетной ставкой НБУ. Если у нас есть рост учетной ставки на 150 базисных пунктов, то для двухлетних и трехлетних облигаций это где-то примерно плюс 80 базисных пунктов", — пояснил Мартыненко.

Эксперт добавил, что сейчас у правительства достаточно средств и оно не спешит резко повышать ставки, следуя за НБУ. Тем более если предположить, что инфляция замедлится во второй половине этого года, то особого смысла очень торопиться нет. Есть возможность повышения учетной ставки в марте и возможность роста доходности для ОВГЗ, но этот рост будет ограниченным. С такими ожиданиями, например, доходность трехлетних ОВГЗ может достигнуть 18% годовых, а для двухлетних — около 16%.

«То есть эти активы остаются достаточно привлекательными. Пожалуй, для украинских инвесторов это № 1», — подытожил он.

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