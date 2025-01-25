Наиболее популярные цвета автомобилей в Украине (фото) — Finance.ua

Наиболее популярные цвета автомобилей в Украине (фото) Сегодня 21:13 — Технологии&Авто

Наиболее популярные цвета автомобилей в Украине (фото)

Автомобили белого цвета пользовались наибольшей популярностью в 2024 году. Более 35% новых легковушек из реализованных в прошлом году были белого цвета.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самым популярным автомобилем в белом цвете стал Renault Duster.

Какие цвета в ТОПе

Треть реализованных авто была покрашена в серый цвет. Наиболее многочисленным из них стал компактный кроссовер Renault Duster.

Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей, и это третий результат.

В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 7% покупателей. Здесь наиболее популярным стал электромобиль Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек — зеленый (3%).

Лидер среди зеленых — кроссовер Toyota RAV-4.

Также в ТОП-10 цветов 2024 вошли:

красный (2,9%);

бежевый (2%);

коричневый (1%);

желтый (0,6%);

оранжевый (0,4%).

Напомним, в течение 2024 украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% всех впервые зарегистрированных в 2024 г. б/у легковых авто.

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