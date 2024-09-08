Наиболее доступные страны для путешествий в 2024 году — Finance.ua

Наиболее доступные страны для путешествий в 2024 году Сегодня 15:11 — Мир

Наиболее доступные страны для путешествий в 2024 году

Анализ показывает, что летом 2024 расходы на путешествия выросли на 7% по сравнению с прошлым годом. Поэтому путешественники ищут альтернативные недорогие направления.

Старший стратег компании Bountii Джейсон Хиггз составил список из девяти стран, которые предлагают отличное соотношение цены и качества, но их до сих пор недооценивают туристы, пишет Daily Express.

«Наше исследование показывает, что некоторые из наиболее полезных путешествий можно найти в менее исследованных уголках мира. Эти направления предлагают значительную экономию, а также настоящее погружение в культуру и потрясающую природную красоту», — отметил Хиггз.

ТОП-9 доступных стран для путешествий

Албания. Этот балканский клад может похвастаться потрясающими горными видами, очаровательными прибрежными городами и богатым культурным наследием.

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От исторического города Берат до живописной Албанской Ривьеры — страна предлагает массу впечатлений по цене, которая составляет лишь малую часть стоимости ее европейских соседей.

«В Албании вы можете рассчитывать потратить в среднем от 22 до 30 фунтов стерлинга в день, включая проживание, транспорт и питание. Блюда прекрасной средиземноморской кухни, такие как баранина, сыр и морепродукты, стоят очень недорого», — отмечает эксперт.

Ежедневные расходы: 30−40 долларов.

Бутан. Известный своей уникальной культурой, потрясающими гималайскими пейзажами и приверженностью устойчивому туризму Бутан — настоящее наслаждение для тех, кто ищет приключения вне туристических маршрутов.

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«Хотя Бутан и не является самым дешевым местом в этом списке, он предлагает незабываемые впечатления по относительно доступной цене. Приоритет отдается устойчивому туризму с низким влиянием на окружающую среду», — говорит Хиггз.

Ежедневные расходы: 50−70 долларов.

Боливия. Эта страна Южной Америки, которая может похвастаться разнообразными ландшафтами — от потрясающих солончаков Салар-де-Уюни до оживленного города Ла-Пас — настоящий рай для бюджетного путешественника.

«С учетом невероятно низких цен на проживание и питание в Боливии вы можете сразу же исследовать эту американскую жемчужину за 15−22 фунта стерлинга в день», — пояснил Хиггз.

Ежедневные расходы: 20−30 долларов.

Кыргызстан. Эта малоизвестная страна в Центральной Азии — настоящая скрытая жемчужина для искателей приключений. Благодаря своим увлекательным горным хребтам, девственным озерам и кочевой культуре она предлагает туристам уникальный и доступный опыт путешествий.

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«Ожидайте потратить около 15−22 фунтов стерлингов в день, включая проживание в традиционных юрточных лагерях и местную кухню. Вы даже можете найти сытные блюда всего за 1,50−2,20 фунта стерлингов», — рассказал эксперт.

Ежедневные расходы: 20−30 долларов.

Габон. Эта западноафриканская страна — настоящее чудо для любителей природы. Она может похвастаться девственными тропическими лесами, разнообразной дикой природой и потрясающими пляжами.

«Благодаря относительно небольшому количеству туристов, Габон предлагает аутентичные и доступные путешествия. Вы можете с комфортом исследовать эту страну за 30−38 фунтов стерлинга в день», — отметил Хиггз.

Ежедневные расходы: 40−50 долларов.

Босния и Герцеговина. Эта балканская страна — плавильный котел культур с увлекательным сочетанием османского, австро-венгерского и славянского влияния.

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От исторического города Мостар до потрясающего села Лукомир — Босния и Герцеговина предлагает богатый выбор впечатлений по доступной цене.

Ежедневные расходы: 30−40 долларов.

Шри-Ланка. С ее древними городами, потрясающими пляжами и разнообразной природой Шри-Ланка — настоящий рай для бюджетных путешественников. От культурного центра Канди до живописной горной местности — островная страна предлагает множество впечатлений по доступной цене.

«Вы можете с комфортом исследовать этот южноазиатский рай за 22−30 фунтов стерлинга в день», — рассказал Хиггз.

Ежедневные расходы: 30−40 долларов.

Никарагуа. Часто затмеваемая своими соседями Никарагуа является скрытой жемчужиной в Центральной Америке.

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От колониальных городов Гранада и Леон до потрясающего острова Ометепе — эта страна предлагает уникальное сочетание истории, культуры и природной красоты.

Ежедневные расходы: 25−35 долларов.

Черногория. Эта страна с ее поразительной береговой линией, средневековыми городами и скалистыми горами является настоящим сокровищем Балкан. От живописного залива Котор до волшебного города Будва — эта страна предлагает идеальное сочетание природной красоты и культурного богатства.

Ежедневные расходы: 40−50 долларов.

УНІАН По материалам:

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