Индия хочет стать одним из 10 лучших туристических направлений мира — Finance.ua

Индия хочет стать одним из 10 лучших туристических направлений мира Сегодня 06:46 — Мир

Индия хочет стать одним из 10 лучших туристических направлений мира

Индия планирует значительно укрепить свои позиции в сфере мирового туризма, стремясь войти в топ-10 популярнейших туристических направлений в ближайшие пять лет.

Об этом заявил министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх, пишет The Economic Times.

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По словам министра, уже сейчас страна делает шаги для того, чтобы повысить свой статус на глобальном туристическом рынке.

Сейчас Индия занимает 39 место среди 119 стран по популярности среди туристов, но правительство уверено, что в ближайшие годы страна поднимется значительно выше. Шекхават отметил, что вклад туризма в мировую экономику составляет около 10,4%, в то время как в Индии этот показатель сейчас достигает всего 7,9%. Однако министр выразил уверенность, что Индия превзойдет средний мировой уровень, доведя этот показатель до 10% и выше.

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Особое внимание будет уделено развитию туристических маршрутов в те регионы, которые ранее не пользовались большой популярностью среди иностранных гостей. В настоящее время большинство туристов посещают лишь 9 из 28 штатов Индии, а также национальный округ Дели, на которые приходится 65% посещений. Однако за последние годы интерес к менее известным регионам Индии стал расти, что министр видит как положительную тенденцию для дальнейшего развития индустрии.

Кроме того, Шекхават отметил значительный рост интереса к индийской культуре и кухне. По данным министра, с 2019 года количество запросов в интернете, связанных с этими темами, увеличилось на 48%. Это свидетельствует о растущем международном интересе к Индии как к туристическому направлению.

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