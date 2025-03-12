Наибольшим спросом на рынке коммерческих площадей в составе ЖК пользуются помещения до 150 кв. м — Finance.ua

Наибольшим спросом на рынке коммерческих площадей в составе ЖК пользуются помещения до 150 кв. м Сегодня 09:19 — Недвижимость

Наибольшим спросом на рынке коммерческих площадей в составе ЖК пользуются помещения до 150 кв. м

Рынок коммерческих помещений в составе жилых комплексов активно развивается, большим спросом пользуются небольшие объекты площадью до 150 кв. м, рассказали украинские девелоперы в опросе «Интерфакс-Украина».

«Наивысший спрос наблюдается на малые площади (50−100 кв. м) под кафе, аптеки, бьюти-бары, и средние коммерческие площади (100−150 кв. м) под клиники и продуктовые магазины. Малые и средние площади популярны, потому что они легче адаптируются под потребности различных бизнесов. Большие площади (от 200 кв. м) востребованы реже, их занимают преимущественно супермаркеты или рестораны», — сообщили агентству в пресс-службе компании KAN Development.

Высокий спрос на небольшие коммерческие помещения может свидетельствовать о высокой активности малого и среднего бизнеса, который ищет локации для кафе, салонов, магазинов и офисов, считает директор Zezman Holding Юрий Мотуз.

По его данным, около 58% продаж коммерческих помещений в составе ЖК в Одессе приходится на объекты площадью 21−40 кв. м. Впрочем, появилась и тенденция на приобретение инвесторами двух небольших помещений для объединения в большое пространство (до 200 кв. м) для супермаркетов, аптек, сетевых магазинов со складскими помещениями.

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