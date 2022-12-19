Нагрузка на миллиарды: бизнес просит отсрочить обязательный автоматизированный мониторинг выбросов — Finance.ua
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Нагрузка на миллиарды: бизнес просит отсрочить обязательный автоматизированный мониторинг выбросов

Фондовый рынок
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Европейская бизнес-ассоциация обратилась в Кабинет министров с просьбой отсрочить на послевоенное время обязанность устанавливать на украинских предприятиях автоматизированные системы мониторинга выбросов в атмосферу.
Об этом идет речь на сайте EBA.
Правительство просят не поддерживать проект постановления «Об утверждении порядка применения обязательных автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ», который с 23 ноября находится на согласовании в Государственной регуляторной службе.
Среди производств, для которых мониторинг может быть обязательным: производство цементного клинкера, стекла, выплавка стали и обработка металлической руды, переработка нефти и газа, производство энергии.
В то же время в EBA считают, что сначала нужно сформировать законодательную базу для комплексной имплементации подхода, предлагаемого вышеупомянутым постановлением.
Бизнес также указывает на другие факторы, усложняющие реализацию постановления: угроза повреждений из-за российских обстрелов, сложности с привлечением инвестиций, а также трудности с импортом оборудования и проведением соответствующих работ.
Кроме того, в ассоциации отмечают, что на некоторых предприятиях уже установлены автоматизированные системы мониторинга, но даже они частично отвечают или совсем не отвечают требованиям постановления, в котором такие случаи даже не рассматриваются.
«Бизнес-сообщество высоко ценит последние регуляторные изменения, направленные на поддержку бизнеса... и надеется, что идея об обязательной установке дорогостоящего измерительного оборудования стоимостью почти 5,8 млрд гривен на устаревшие и полууничтоженные объекты все же будет перенесена на этап послевоенного восстановления», — отметила координатор комитета по промышленной экологии и устойчивому развитию EBA Ольга Бойко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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