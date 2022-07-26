"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям — Finance.ua

"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям Сегодня 20:30 — Фондовый рынок

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям.

Об этом сообщает сайт «Нафтогаза»

Сообщается, что по состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат «Нафтогаза» держателям еврооблигаций.

В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.

Дефолт "Нафтогаза" лишает компанию доступа к международному рынку капитала.

Ранее Кабмин требовал т от "Нафтогаза" начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга. Чтобы сохранить на счетах средства для закупки газа на зиму.

До этого Украина договорилась отсрочить выплаты инвесторам «Укравтодора» и «Укрэнерго» до конца 2024 года.

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