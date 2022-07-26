"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям — Finance.ua
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"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям

Фондовый рынок
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям.
Об этом сообщает сайт «Нафтогаза».
Сообщается, что по состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат «Нафтогаза» держателям еврооблигаций.
В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.
Дефолт "Нафтогаза" лишает компанию доступа к международному рынку капитала.
Ранее Кабмин требовал т от "Нафтогаза" начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга. Чтобы сохранить на счетах средства для закупки газа на зиму.
До этого Украина договорилась отсрочить выплаты инвесторам «Укравтодора» и «Укрэнерго» до конца 2024 года.
По материалам:
РБК-Україна
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