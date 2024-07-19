«Нафтогаз» заплатил евробонды — Finance.ua

«Нафтогаз» заплатил евробонды Сегодня 11:36 — Фондовый рынок

НАК «Нафтогаз Украины» произвела обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернишов.

«По условиям реструктуризации „Нафтогаз“ осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность „Нафтогазу“ привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании», — отметил Чернышев.

Как сообщил Чернышев в Х (Tvitter), общая сумма выплат — $224 млн.

Економічна Правда По материалам:

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