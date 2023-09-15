Нафтогаз выкупил у частных добытчиков 700 миллионов кубов газа — Finance.ua

Нафтогаз выкупил у частных добытчиков 700 миллионов кубов газа Сегодня 06:27 — Фондовый рынок

НАК «Нафтогаз Украины» выкупил у частных газодобывающих компаний более 700 млн кубометров газа на сумму свыше 9,2 млрд грн.

Об этом заявил председатель правления компании Алексей Чернышов, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза

«В преддверии отопительного сезона НАК закупил на бирже более 700 млн куб. газа на сумму свыше 9,2 млрд грн. Это позволило частным добытчикам удержать ликвидность и постепенно наращивать собственные объемы добычи голубого топлива», — сказал Чернышов.

Он также отметил, что успешная работа новых газовых скважин позволила увеличить среднесуточную добычу газа на 8% - до 36,6 млн кубометров. Чернышев рассчитывает, что это вместе с тем газом, который хранят частные добытчики в хранилищах, позволит в ближайшее время перевыполнить поставленный правительством показатель накопления «голубого топлива» для прохождения отопительного сезона.

Как сообщалось, иностранные трейдеры хранят в украинских подземных хранилищах газа более 1,8 млрд кубометров «голубого топлива».

Укрінформ По материалам:

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