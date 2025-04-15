Buick представил гибридный минивэн с роскошным салоном (фото) — Finance.ua

Buick представил гибридный минивэн с роскошным салоном (фото) 15.04.2025, 01:14 — Фондовый рынок

Buick представил гибридный минивэн с роскошным салоном (фото)

Линейка минивэнов Buick GL8 в Китае насчитывает три модели — GL8 Legacy, GL8 ES и GL8 Century. Средняя модель GL8 ES в прошлом году подверглась масштабному рестайлингу, став гораздо более современной и более дорогой. Теперь в гамме появился гибрид проще и дешевле — Buick GL8 LS.

Фактически это еще одна версия модели GL8 ES, то есть второго поколения «восьмерки». Но если прошлогодний рестайлинг оказался действительно большим, то у модели GL8 LS объем изменений значительно более скромный. Боковые панели кузова и остекления остались от ES-версии, сохранены традиционные ручки двери, а также зеркала остались неизменными.

Впрочем, Buick GL8 LS все же нашел новое лицо в фирменном стиле Pure с акульим носом. Но если модель ES имеет двухуровневую светотехнику и основные матричные фары, то тут единственные блоки простых светодиодных фар. Хромированный декор гораздо скромнее, установлены 18-дюймовые колеса. По габаритным размерам версии LS и ES полностью идентичны: длина — 5219 мм, ширина — 1878 мм, высота — 1807 мм.

Обновленному минивэну GL8 LS достался прежний интерьер с новыми элементами. Экраны остались раздельными (по 12,3 дюйма каждый), хотя селектор трансмиссии все же переехал на рулевую колонку. Buick GL8 LS доступен только в семиместном исполнении с раздельными креслами второго ряда с электроприводом, обогревом и вентиляцией.

Гибридная силовая установка включает бензиновую турбочетверку на 1,5 литра (180 л.с., 250 Нм), двухступенчатую трансмиссию и тяговый электромотор (218 л.с., 330 Нм). В основном минивэн передвигается на электротяге, но на высокой скорости ДВС может подключаться к передним колесам. Пиковая отдача системы — 397 л.с. и 580 Нм. Тяговой батареи емкостью 24,4 кВт*ч должно хватить на 138 км пробега в электрическом режиме.

Цены на новинку в Китае начинаются с отметки в 41 тысячу долларов. Продажи минивэна должны начаться до лета. Кстати, на исторической родине, в США, концерн GM никогда не продавал минивэн марки Buick.

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Autogeek По материалам:

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