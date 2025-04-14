Toshiba выпустила портативный виниловый проигрыватель (фото) — Finance.ua
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Toshiba выпустила портативный виниловый проигрыватель (фото)

Фондовый рынок
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Toshiba выпустила портативный виниловый проигрыватель (фото)
Toshiba выпустила портативный виниловый проигрыватель (фото)
Aurex AX-RP10 — это компактная модель, предназначенная для воспроизведения 12-дюймовых пластинок. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 2000 мАч, что обеспечивает до 10 часов автономной работы.

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Для дополнительной защиты предусмотрен фирменный чехол. В данной модели не предусмотрены встроенные динамики, поэтому для прослушивания необходимо подключить внешние наушники или акустические системы через аудиоразъем или Bluetooth 5.4.
Для ценителей эстетики корпус устройства снабжен специальным слотом, в который можно установить обложку от воспроизводимой пластинки — оригинальное и практичное решение от японских дизайнеров.
Проигрыватель поддерживает скорость вращения до 45 оборотов в минуту и ​​весит около 1.2 килограмма. Точная стоимость Aurex AX-RP10 пока остается неизвестной. Ожидается, что новинка поступит в продажу в апреле этого года.
По материалам:
The Verge
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