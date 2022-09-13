Нафтогаз уже начал открывать АЗК арестованной сети Glusco — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нафтогаз уже начал открывать АЗК арестованной сети Glusco

Энергетика
16
Нафтогаз уже начал открывать АЗК арестованной сети Glusco
Нафтогаз уже начал открывать АЗК арестованной сети Glusco
Группа «Нафтогаз» уже начала запускать работу автозаправочных комплексов арестованной сети Glusco под собственным брендом U.GO.
Об этом на брифинге заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Сейчас Нафтогазу передали заправки, ранее называвшиеся сетью Glusco. Мы эти заправки сейчас запускаем под брендом U.GO. Многие из них уже начали работать», — сказал Витренко.
Он не уточнил места, где заправки возобновили работу под новым названием, но ранее Нафтогаз сообщал, что сначала будут открыты АЗК в Киеве и Киевской области.
Как сообщалось, в мае Кабинет Министров передал автозаправочные станции компании Glusco в управление НАК «Нафтогаз Украины».

Сравните цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.