Нафтогаз уже начал открывать АЗК арестованной сети Glusco — Finance.ua

Нафтогаз уже начал открывать АЗК арестованной сети Glusco Сегодня 15:46 — Энергетика

Нафтогаз уже начал открывать АЗК арестованной сети Glusco

Группа «Нафтогаз» уже начала запускать работу автозаправочных комплексов арестованной сети Glusco под собственным брендом U.GO.

Об этом на брифинге заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Сейчас Нафтогазу передали заправки, ранее называвшиеся сетью Glusco. Мы эти заправки сейчас запускаем под брендом U.GO. Многие из них уже начали работать», — сказал Витренко.

Он не уточнил места, где заправки возобновили работу под новым названием, но ранее Нафтогаз сообщал, что сначала будут открыты АЗК в Киеве и Киевской области.

Как сообщалось, в мае Кабинет Министров передал автозаправочные станции компании Glusco в управление НАК «Нафтогаз Украины».

Укрінформ По материалам:

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