«Нафтогаз» увеличил суточную добычу газа на одном из крупнейших месторождений — Finance.ua

«Нафтогаз» увеличил суточную добычу газа на одном из крупнейших месторождений Сегодня 19:45 — Энергетика

«Нафтогаз» увеличил суточную добычу газа на одном из крупнейших месторождений

АО «Укргаздобыча» (часть группы «Нафтогаз») за последний месяц запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 000 кубометров газа к суточной добыче компании.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

На месторождении, которому уже более 50 лет, благодаря новым скважинам удалось не только остановить падение добычи, но и достичь роста производственных показателей.

«Месторождение все еще имеет залежи с высоким остаточным потенциалом. Чтобы раскрыть все его возможности, специалисты „Укргаздобычи“ ведут бурение и освоение еще десяти эксплуатационных скважин», — отметил руководитель компании Алексей Чернышев.

Отмечается, что благодаря проведенным современным сейсмическим исследованиям возобновлена разведка месторождения. Это позволяет нарастить разведанные запасы углеводородов. С этой целью запроектировано 5 новых поисково-разведочных скважин, первую из которых уже бурят.

«Для выполнения поставленных на 2023 год целей наращивания добычи мы увеличиваем объемы бурения на месторождениях, где это обосновано геологическими условиями и технико-экономическими расчетами», — отметил и.о. генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев.

Напомним, «Нафтогаз Украины» планирует выйти на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) для закупки газа украинской добычи ориентировочно в конце апреля — начале мая 2023 года. НАК планирует осуществлять закупки за счет компании, чтобы обеспечить постоянное прохождение следующего отопительного сезона. Также компания «имеет целью поддержать отечественных добытчиков ради развития и увеличения украинской добычи».

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