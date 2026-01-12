Нафтогаз раскрыл схему хищения газа в Сумах и Виннице — детали
Специалисты по безопасности НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» разоблачили масштабную схему хищения газа. Несанкционированный отбор осуществляла одна из газонаполнительных компрессорных станций в Сумах.
Об этом идет речь на сайте компании.
По результатам анализа специалисты выявили значительное расхождение между теми объемами газа, которые станция декларировала и которые на самом деле использовала.
Кроме того, безопасность «Газсети» выяснила, что предприятие расширило свою деятельность еще и на территорию Винницкой области.
С соответствующими заявлениями «Газсети» обратились в правоохранительные органы. Открыто уголовное производство.
Следователи при содействии безопасности «Газсети» обнаружили на территории сумского предприятия несанкционированное вмешательство в работу прибора учета. А на территории винницкого — возможное место незаконной врезки в газораспределительную сеть.
Специалисты Газсети по результатам обследования газонаполнительных станций в Сумах и Виннице составили акты о нарушении.
На их основании виновники должны заплатить 56,6 млн грн штрафных санкций за хищение газа.
В общей сложности правоохранители провели 25 обысков и изъяли доказательства противоправной деятельности. Винницкая областная прокуратура объявила одному должностному лицу подозрение.
Поделиться новостью
Также по теме
Нафтогаз раскрыл схему хищения газа в Сумах и Виннице — детали
ГБР разоблачило хищение почти 3 млрд грн на закупках мин для ВСУ
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках