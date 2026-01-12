Нафтогаз раскрыл схему хищения газа в Сумах и Виннице — детали Сегодня 14:23 — Криминал

Нафтогаз раскрыл схему хищения газа в Сумах и Виннице — детали

Специалисты по безопасности НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» разоблачили масштабную схему хищения газа. Несанкционированный отбор осуществляла одна из газонаполнительных компрессорных станций в Сумах.

Об этом идет речь на сайте компании.

По результатам анализа специалисты выявили значительное расхождение между теми объемами газа, которые станция декларировала и которые на самом деле использовала.

Кроме того, безопасность «Газсети» выяснила, что предприятие расширило свою деятельность еще и на территорию Винницкой области.

С соответствующими заявлениями «Газсети» обратились в правоохранительные органы. Открыто уголовное производство.

Следователи при содействии безопасности «Газсети» обнаружили на территории сумского предприятия несанкционированное вмешательство в работу прибора учета. А на территории винницкого — возможное место незаконной врезки в газораспределительную сеть.

Специалисты Газсети по результатам обследования газонаполнительных станций в Сумах и Виннице составили акты о нарушении.

На их основании виновники должны заплатить 56,6 млн грн штрафных санкций за хищение газа.

В общей сложности правоохранители провели 25 обысков и изъяли доказательства противоправной деятельности. Винницкая областная прокуратура объявила одному должностному лицу подозрение.

