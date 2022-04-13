«Нафтогаз» просит по возможности оплатить счета за март: как заплатить за газ онлайн — Finance.ua

«Нафтогаз» просит по возможности оплатить счета за март: как заплатить за газ онлайн

Сегодня 11:10 — Энергетика

Как сообщили в Нафтогазе, счета за потребленный газ в марте 2022 года уже сформированы.

Компания просит украинцев по возможности оплатить счета за март.

«Мы понимаем ситуацию каждого, поэтому просим вас оплатить счета по возможности. Это важно, ведь благодаря оплате от населения поддерживается возможность обеспечения всех газом. Из каждой оплаты за потребленный газ часть денег идет на поддержку обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

ГК «Нафтогаз Украины» искренне благодарит всех, кто платит за потребленный объем — это позволяет нам работать и поддерживать страну в это непростое время.

Как получить счет за потребленный газ в марте:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA у Viber или Telegram;

по электронной почте (e-mail);

Укрпочтой после 20 числа текущего месяца — только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ? Онлайн:

В личном кабинете на my.gas.ua

В чате GASUA в Viber и Telegram

Через сайты и мобильные приложения банков

С помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay) Офлайн:

Через платежные терминалы самообслуживания.

Нафтогаз напомнил, что формирует платежи ежемесячно 10-12 числа. Сумма к оплате рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз)

Как получить скидку. Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 15 числа и получайте скидку 1% (вы сможете использовать ее при следующем платеже).

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