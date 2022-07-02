Нафтогаз призвал клиентов вовремя сообщить облгазам объемы потребленного газа — Finance.ua

Нафтогаз призвал клиентов вовремя сообщить облгазам объемы потребленного газа
Нафтогаз попросил клиентов передать данные по правильным объемам потребленного газа операторам ГРС (облгазам) до 5 июля.
Об этом говорится в соцсетях компании.
«Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно», — отмечается в сообщении.
Там также напомнили, что передать показания можно на сайте, чатботе облгаза или по телефону контакт-центра.
«Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРС загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРС», — резюмировали в Нафтогазе.
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