«Нафтогаз» приобрел семь бронированных Land Cruiser на почти миллион евро — Finance.ua
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«Нафтогаз» приобрел семь бронированных Land Cruiser на почти миллион евро

Сегодня 23:18Технологии&Авто
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Дочерняя компания «Нафтогаза», «Нефтегазбезопасность», 11 апреля договорилась о закупке семи бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 суммарной стоимостью 950 тысяч евро. В компании объяснили, зачем.
Об этом говорится в контракте купли-продажи и приложении к нему, которые есть в распоряжении редакции.
Так, 11 апреля «Нафтогазбезопасность» и швейцарская дочерняя компания НАКа «Naftogaz Trading Europe AG» (Швейцария) заключили соглашение о закупке семи бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 суммарной стоимостью свыше 950 тысяч евро. Согласно условиям контракта, поставить внедорожники должны были до 17 апреля.
В Нафтогазе по запросу ЭП подтвердили, что закупка была проведена, информация о ней «обнародована в соответствии с установленными в Группе Нафтогаз процедурами». Там объясняют, что «Нафтогазбезопасность» обеспечивает охрану объектов учредителя компании (т.е. правительства), юридических лиц Группы Нафтогаз и других объектов нефтегазового комплекса, и потому нуждались в бронированной технике.
«Во время военной агрессии рф значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия и/или существует реальная угроза обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья работников, а также обеспечения устойчивой работы нефтегазовой системы, выполнения непосредственных уставных задач и возникла необходимость в приобретении специальной техники», — заявили в «Нафтогазбезопасности».
Там говорят, что использование этих внедорожников «существенно снизит риски для сотрудников ГП «Нафтогазбезопасность».
По материалам: Економічна Правда
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