«Нафтогаз» предлагает владельцам евробондов лучшие условия реструктуризации — Finance.ua

«Нафтогаз» предлагает владельцам евробондов лучшие условия реструктуризации Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» предлагает владельцам евробондов лучшие условия реструктуризации

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает владельцам еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах обсудить несколько лучшие условия реструктуризации.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение.

По этим бондам «Нафтогаз» допустил дефолт летом прошлого года после отказа собственников от реструктуризации.

«Нафтогаз» готов ориентировочно 15 апреля уплатить просроченный 19 июля 2022 года купон за евробондами-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму в ноябре-2022 и 8 ноября а не как раньше 100% в ноябре-2028, говорится в сообщении компании.

Предлагается также внести поправку в ковенант по долгу до конца периода отсрочки выплаты процентов, чтобы добавить следующие исключения: новое неограниченное среднесрочное и долгосрочное финансирование, новые привлеченные/гарантированные долговые обязательства МФО и новые суверенные долги от суверена или госбанков.

«Обсуждаем с их владельцами условия и предложения, которые могут быть приемлемыми для обеих сторон — как для инвесторов, так и для нашей группы компаний, которая продолжает удерживать энергетический фронт в условиях войны», — прокомментировал этот новый вариант реструктуризации председатель правления НАК Алексей Чернышев. в Telegram-канале.

Справка Finance.ua:

в июле прошлого года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины»;

компания до сих пор находится в состоянии дефолта, что усложняет привлечение средств. Одним из первых решений Чернышева в должности было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций. Это выпуск на $350 млн в 2022-м и $500 млн в 2026-м. Относительно выпуска 2024-го уже есть договоренность о реструктуризации.

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