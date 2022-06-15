Нафтогаз получит от ЕБРР 50 миллионов евро на срочные закупки газа — Finance.ua
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Нафтогаз получит от ЕБРР 50 миллионов евро на срочные закупки газа

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Нафтогаз получит от ЕБРР 50 миллионов евро на срочные закупки газаНафтогаз получит от ЕБРР 50 миллионов евро на срочные закупки газа
НАК «Нафтогаз» получит от Европейского банка реконструкции и развития заем в 300 миллионов евро, первые 50 млн евро из которых будут направлены на экстренные закупки газа.
Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Эти средства необходимы для экстренных закупок объемов, необходимых для подготовки газовой системы Украины к следующему отопительному сезону. В общей сложности Нафтогаз планирует аккумулировать 1 млрд евро, чтобы приобрести до 1 млрд м3 газа, чтобы обеспечить достаточное количество газа в системе к осени.
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Из займа в 300 млн евро, кроме поддержки энергетической безопасности, средства потратят для поддержки НАКа в решении проблем, связанных с рабочей силой в результате вторжения россии, что заставило миллионы людей покинуть дома и свои рабочие места.
Этот заем — часть поддержки в размере 1 млрд евро, которую ЕБРР планирует в этом году предоставить Украине вместе с другими донорами и партнерами для поддержки реальной экономики страны.
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Отмечается, что инвестиции ЕБРР в Украину в рамках этого пакета подразумевают распределение рисков. Например, в случае с Нафтогазом акционеры ЕБРР гарантируют 66% (200 миллионов евро) от общей суммы займа, также обеспеченного суверенной гарантией Украины.
После первого транша в 50 млн евро гарантии доноров будут покрывать все последующие выплаченные 100 миллионов евро и 66% из последних 150 миллионов евро.
Напомним, в конце мая Кабинет министров согласовал решение о привлечении НАК «Нафтогаз Украины» кредита от ЕБРР в размере до 300 млн евро на закупку природного газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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