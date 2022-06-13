«Нафтогаз» подписал меморандум с канадской компанией о поставках сжиженного газа с 2027 года — Finance.ua

Symbio через свою дочернюю компанию GNL Québec разрабатывает углеродно-нейтральный проект в Квебеке, способный сжижать и экспортировать 10,5 млн тонн СПГ в год.
Проект ожидает разрешения регулирующих органов и должен начать работу в 2027 году.
Компания планирует помочь с диверсификацией поставок энергоносителей в Европу и внести свой вклад в энергетический переход, создав перспективную энергетическую инфраструктуру с нулевыми выбросами для производства СПГ, а также став одним из крупнейших в мире экспортеров экологически чистого водорода, говорится в сообщении.
«Мы считаем, что возможности для обеспечения долгосрочных поставок энергии от таких союзников, как Канада, до 2027 года будут иметь решающее значение для нашей энергетической безопасности и будущего экономического развития», — цитируется в сообщении глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.