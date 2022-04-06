Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры

Сегодня 11:29Казна и Политика
0
Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктурыНафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры
Ощадбанк выделит НАК «Нафтогаз Украины» кредит на 4,5 млрд грн для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате боевых действий.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Значительные повреждения получила критическая инфраструктура, в частности газопроводы, линии электропередач, водоснабжение. „Нафтогаз“ поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через „Ощадбанк“ компании будет предоставлен кредит на 4,5 млрд грн», — подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль добавил, что эти деньги также позволят Нафтогазу закупить газ, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.