Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры — Finance.ua

Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры
Ощадбанк выделит НАК «Нафтогаз Украины» кредит на 4,5 млрд грн для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате боевых действий.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Значительные повреждения получила критическая инфраструктура, в частности газопроводы, линии электропередач, водоснабжение. „Нафтогаз“ поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через „Ощадбанк“ компании будет предоставлен кредит на 4,5 млрд грн», — подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль добавил, что эти деньги также позволят Нафтогазу закупить газ, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет.