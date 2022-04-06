Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры — Finance.ua

Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры

Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Нафтогаз получит кредит на восстановление инфраструктуры

Ощадбанк выделит НАК «Нафтогаз Украины» кредит на 4,5 млрд грн для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Значительные повреждения получила критическая инфраструктура, в частности газопроводы, линии электропередач, водоснабжение. „Нафтогаз“ поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через „Ощадбанк“ компании будет предоставлен кредит на 4,5 млрд грн», — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что эти деньги также позволят Нафтогазу закупить газ, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет.

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