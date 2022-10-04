«Нафтогаз» планирует закрыть свое самое старое подземное хранилище газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» планирует закрыть свое самое старое подземное хранилище газа

Энергетика
42
«Нафтогаз» планирует закрыть свое самое старое подземное хранилище газа
«Нафтогаз» планирует закрыть свое самое старое подземное хранилище газа
Оператор подземных хранилищ газа «Укртрансгаз», входящий в НАК «Нафтогаз Украины», намерен ликвидировать или изменить назначение наименьшего из своих хранилищ.
Об этом сообщает со ссылкой на главного инженера «Укртрансгаза» Романа Кохтюка портал «Энергореформа».
«Мы разрабатываем геолого-экономическое обоснование, согласно которому будет решено, что дальше с ним делать. Есть несколько вариантов. Один из них — ликвидировать. Другой — ввести в режим добычи как месторождение. Есть остаточные запасы, но их стоимость по добыче может быть очень высокой, это все и покажет ГЭО», — рассказал он.
По словам Кохтюка, также есть вариант использовать это хранилище в будущем для закачки углекислого газа. При этом инженер указал, что вывод из системы газохранилищ этого объекта не отразится на возможностях хранения газа по Украине, поскольку объем хранилища составляет менее 1% от их общего объема.
Он объяснил, что это самое старое и экспериментальное ПХГ, созданное еще в начале 1970-х годов. Оно формировалось в водоносных пластах, и его эксплуатация по сравнению с другими хранилищами намного дороже, не принося компании никакой экономической выгоды. Постепенно осуществляется отбор газа из этого хранилища.
Вместе с тем представитель «Укртрансгаза» подчеркнул, что Украина до сих пор не имела опыта вывода ПХГ из эксплуатации, так что это будет новая и кропотливая работа для компании.
Отметим, что на сегодняшний день УТГ эксплуатирует 11 ПХГ, из которых одно расположено на оккупированной после 24 февраля территории Луганской области. Два из ПХГ созданы на базе водоносных структур, а остальные — на базе истощенных газовых месторождений.
Общая активная емкость газовых хранилищ составляет 30,95 миллиарда кубометров, в том числе более половины (17,05 миллиарда кубометров) приходится на Бильче-Волыцко-Угерское хранилище.
Самым маленьким и старым хранилищем является Олишевское в Черниговской области емкостью 310 миллионов кубометров. Напомним, что его наземный комплекс был обстрелян российскими оккупационными войсками 14 марта. Сообщалось, что в результате была повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.