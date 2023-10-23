«Нафтогаз» оценивает задолженность теплокоммунэнерго в 95 млрд грн — Finance.ua
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«Нафтогаз» оценивает задолженность теплокоммунэнерго в 95 млрд грн

Энергетика
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«Нафтогаз» оценивает задолженность теплокоммунэнерго в 95 млрд грн
«Нафтогаз» оценивает задолженность теплокоммунэнерго в 95 млрд грн
НАК «Нафтогаз Украины» оценивает задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед газопоставщиком в 95 млрд грн.
Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире «Суспільне. Спротив».
«Это общий объем долгов, который включает, в частности, разницу в тарифах 36 млрд грн и другие составляющие», — отметил он.
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По его словам, на сегодняшний день механизм компенсации разницы перед «Нафтогазом» еще не реализован, однако правительство работает над решением этого вопроса.
«Вопрос долгов в сфере энергетики — уже традиционный перед началом каждого отопительного сезона, — отметил глава Группы Нафтогаз. — На сегодняшний день компенсация разницы в тарифах еще не реализована, однако мы понимаем проблематику. Поэтому Нафтогаз пока не настаивает на уплате части долгов, связанных с разницей в тарифах, особенно общинами и городами, которые расположены в прифронтовых или деоккупированных регионах».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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