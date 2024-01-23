«Нафтогаз» о попадании в газопровод в Харькове: самое масштабное с начала зимы — Finance.ua
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«Нафтогаз» о попадании в газопровод в Харькове: самое масштабное с начала зимы

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В результате вражеских обстрелов Харькова 23 января газопровод среднего давления на территории города получил повреждения, которых не было с начала этой зимы.
Об этом сообщают в «Нафтогазе Украины».
«23 января, попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Газсети» ликвидировали аварию на харьковском газопроводе.
Однако доставку газа в дома харьковчан возобновят после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.
«Аварийно-диспетчерские бригады „Газсети“ сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили», — подчеркнули в «Нафтогазе».
По сообщению Министерства энергетики, для стабилизации давления в газопроводе перекрыта его часть. От газоснабжения отключены 12 домов.
Погибших и пострадавших среди работников нет.
Кроме того, в Харькове из-за вражеского удара без света почти 11 тысяч потребителей. Повреждены оборудование оператора системы распределения электроэнергии — трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии.
В результате обстрелов отключены потребители в населенных пунктах Харьковской области. Продолжаются восстановительные работы.
По материалам:
Економічна Правда
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