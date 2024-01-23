«Нафтогаз» о попадании в газопровод в Харькове: самое масштабное с начала зимы — Finance.ua

«Нафтогаз» о попадании в газопровод в Харькове: самое масштабное с начала зимы Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

В результате вражеских обстрелов Харькова 23 января газопровод среднего давления на территории города получил повреждения, которых не было с начала этой зимы.

Об этом сообщают в «Нафтогазе Украины».

«23 января, попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Газсети» ликвидировали аварию на харьковском газопроводе.

Однако доставку газа в дома харьковчан возобновят после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.

«Аварийно-диспетчерские бригады „Газсети“ сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили», — подчеркнули в «Нафтогазе».

По сообщению Министерства энергетики, для стабилизации давления в газопроводе перекрыта его часть. От газоснабжения отключены 12 домов.

Погибших и пострадавших среди работников нет.

Кроме того, в Харькове из-за вражеского удара без света почти 11 тысяч потребителей. Повреждены оборудование оператора системы распределения электроэнергии — трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии.

В результате обстрелов отключены потребители в населенных пунктах Харьковской области. Продолжаются восстановительные работы.

Економічна Правда По материалам:

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