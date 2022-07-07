«Нафтогаз» не сможет собственными силами обслужить 12 миллионов потребителей газа — эксперт Сегодня 11:03 — Энергетика

Нормальное прохождение отопительного сезона может оказаться под угрозой срыва. Причина — невозможность ГК «Нафтогаз» собственными силами обслужить 12 миллионов потребителей газа.

Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в Facebook

По его словам, менеджеры «Нафтогаза» находятся сейчас в поиске подрядчиков для обслуживания 12 миллионов потребителей газа, которых ему весной передал Кабинет Министров. Сейчас же многим потребителям просто не к кому обратиться.

«Если они не найдут посредника, придется строить новую инфраструктуру. Деньги на это заложат в цену газа или попросят снова у государства», — отметил эксперт.

В то же время, добавляет Попенко, потребители газа не понимают, кому задавать вопросы относительно цены, оплаты, долгов, подключения и т.д., и почему нельзя было автоматически перевести остатки на счетах клиентов.

«Кому повезет — дозванивается в контакт-центр „Нафтогаза“. Если не дозвонился — альтернатив немного — 13 центров подключения клиентов по всей стране», — резюмировал он.

Напомним, с 1 июня потребители газа были автоматически переведены на «поставщика последней надежды» (ППН), функцию которого выполняет НАК «Нафтогаз Украины».

УНІАН По материалам:

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