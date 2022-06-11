"Нафтогаз" может стать монополистом на рынке поставки газа населению через 2 месяца, — АМКУ — Finance.ua
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"Нафтогаз" может стать монополистом на рынке поставки газа населению через 2 месяца, — АМКУ

Сегодня 08:34Энергетика
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Антимонопольный комитет заявляет, что ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» будет иметь структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке поставки газа населению через 2 месяца, если в течение этого периода значительное количество потребителей, которые получают газ от компании в рамках поставки «последней надежды», не выберут себе другого поставщика.
Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета на запрос Українських Новин.
В нем отмечается, что Кабинет Министров 22 июля 2020 года определил ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» поставщиком «последней надежды» сроком на три года как победителя конкурса.
При этом «поставщик последней надежды» поставляет природный газ потребителю в течение срока, который не может превышать 60 суток и длится до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа потребителю «поставщиком последней надежды».
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В то же время потребители, потерявшие своих поставщиков, имеют 60 календарных дней для того, чтобы выбрать себе другого поставщика или же остаться потребителем газа ГК «Нафтогаз Украины».
«Монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию. То есть, в случае если значительное количество потребителей природного газа через 2 месяца не выберут себе другого поставщика природного газа, компания действительно может иметь на рынке снабжения природного газа структурные признаки монопольного (доминирующего) положения», — говорится в ответе комитета.
При этом, согласно ответу комитета, с 2020 года и по настоящее время газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» не обращалась в Комитет относительно разрешения для концентрации 93% рынка поставки газа бытовым потребителям.
«В связи с изложенным, Комитет не предоставлял ГК „Нефтегаз Украины“ соответствующее разрешение на концентрацию, решения о предоставлении разрешения на концентрацию ГК „Нафтогаз Украины“ в этот период не принимались», — говорится в ответе АМКУ.
АМКУ отмечает, что наличие у субъекта монопольного (доминирующего) положения на рынке, который не находится в состоянии естественной монополии, признается только решением (распоряжением) комитета по результатам рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции или соответствующего исследования рынка.
По материалам: Українські Новини
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