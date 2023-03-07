«Нафтогаз» готовит предложения владельцам евробондов по реструктуризации долга — Finance.ua

«Нафтогаз» готовит предложения владельцам евробондов по реструктуризации долга Сегодня 19:47 — Казна и Политика

«Нафтогаз» предоставит владельцам евробондов предложения по реструктуризации обязательств — речь идет о евробондах со сроками погашения в 2022 и 2026 годах.

Об этом сообщил в Facebook глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

«На этой неделе планируем представить наши предложения, сформированные после предварительных обсуждений, на онлайн-встрече с инвесторами. По-прежнему работаем совместно с финансовым советником Lazard».

Мы должны найти решение, которое удовлетворит всех участников процесса — как инвесторов, так и нашу группу компаний, которая держит энергетический фронт страны в условиях войны", — написал он.

Напомним:

«Нафтогаз» проводит консультации с держателями еврооблигаций по реструктуризации обязательств по евробондам, в частности, предлагает новые условия для них.

Последнее предложение по реструктуризации долга НАК «Нафтогаз Украины» сталкивается с противодействием со стороны группы, которая отклонила предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт.

Економічна Правда По материалам:

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