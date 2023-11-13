«Нафтогаз» готов выкупить у частников весь объем газа: названы условия — Finance.ua
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«Нафтогаз» готов выкупить у частников весь объем газа: названы условия

Фондовый рынок
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НАК «Нафтогаз Украины» в следующем году сможет выкупить весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс. Но это предусмотрено в случае продления запрета на экспорт газа.
Об этом сообщил глава НАК Алексей Чернышов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
НАК готов приобрести весь объем газа, который предложит частный сектор. Мы будем готовы его покупать, потому что нам важна поддержка компаний и их ликвидности, чтобы ни в коем случае не уменьшилась украинская добыча. Я уверен, что мы с этим справимся, как справились в этом году, выкупив 700−800 млн кубометров газа", — сказал он.
Речь идет о том объеме газа, который «частные компании не продадут в экономику», отметил он.
«Возможно, они продадут весь объем, и наше участие не потребуется, но сейчас мы понимаем, что пока что экономика не сможет потреблять весь этот объем. Хотя я и надеюсь, что все-таки потребление будет расти, потому что оно уже растет», — добавил глава группы.
Отвечая на вопрос, насколько реальна перспектива сохранения запрета на экспорт газа в следующем году, Чернышов отметил: «Во время войны это такие непопулярные шаги, которые обеспечивают стабильность энергоснабжения. Пока что мы не можем позволить прекратить это. Но УЭБ наконец-то начала работать полноценно, и частники должны получить возможность продажи этого продукта».
По материалам:
ua.news
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