Нафтогаз будет поставлять газ по фиксированной цене — Finance.ua

Нафтогаз будет поставлять газ по фиксированной цене

Сегодня 11:02 — Личные финансы

Нафтогаз будет поставлять газ по фиксированной цене

«Нафтогаз» на время военного положения и 6 месяцев после его окончания будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграме

«В ходе заседания Кабинета Министров утвердили постановление, согласно которому „Нафтогаз“ на время военного положения и 6 месяцев после его окончания будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене. Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства. Решение правительства — еще один шаг к стабильным поставкам газа всем потребителям и стабильной работе нашей газотранспортной системы», — написал Шмыгаль.

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Также, по его словам, для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство поручило передать шесть ТЭЦ в собственность «Нафтогаза». Это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, подготовить их к зиме.

Справка Finance.ua:

в Украине с 1 марта 2022 года начало действовать постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа»;

согласно постановлению, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» поставляет природный газ 12-ти ТЭС с даты заключения договора и до 30 апреля 2022 г. включительно по цене 7 080 гривен с учетом НДС за тыс. куб. м.

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