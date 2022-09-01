Нацполиция разоблачила подпольный call-центр криптоброкеров — Finance.ua

Нацполиция разоблачила подпольный call-центр криптоброкеров
Следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с СБУ накрыли call-центр криптовалютных брокеров.
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.
Сообщается, что центр ориентировался на присвоение средств граждан Украины и стран Европейского Союза под видом биржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.
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«В ходе следствия установлено, что работники call-центра представлялись сотрудниками государственных банковских учреждений и выманивали конфиденциальные данные банковских карт граждан», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Также для привлечения инвестиций мошенники создавали площадки по биржевой торговле иностранной валютой и криптовалютой, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки.
Сколько мошенники успели украсть за время своей работы, не уточняется. Подозреваемым грозит до двенадцати лет заключения.
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