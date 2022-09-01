Нацполиция разоблачила подпольный call-центр криптоброкеров — Finance.ua

Нацполиция разоблачила подпольный call-центр криптоброкеров Сегодня 12:45 — Криминал

Нацполиция разоблачила подпольный call-центр криптоброкеров, www.npu.gov.ua

Следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с СБУ накрыли call-центр криптовалютных брокеров.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Сообщается, что центр ориентировался на присвоение средств граждан Украины и стран Европейского Союза под видом биржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

«В ходе следствия установлено, что работники call-центра представлялись сотрудниками государственных банковских учреждений и выманивали конфиденциальные данные банковских карт граждан», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Также для привлечения инвестиций мошенники создавали площадки по биржевой торговле иностранной валютой и криптовалютой, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки.

Сколько мошенники успели украсть за время своей работы, не уточняется. Подозреваемым грозит до двенадцати лет заключения.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.