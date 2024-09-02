Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Список был дополнен следующими проектами:
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
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