Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Список был дополнен следующими проектами:

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

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