Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua
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Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов

Фондовый рынок
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Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Список был дополнен следующими проектами:

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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