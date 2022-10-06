Нацкомиссия планирует новые ценовые ограничения на краткосрочных рынках электроэнергии — Finance.ua

Нацкомиссия планирует новые ценовые ограничения на краткосрочных рынках электроэнергии Сегодня 10:32 — Энергетика

Нацкомиссия планирует новые ценовые ограничения на краткосрочных рынках электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует установить новые ограничения максимальных и минимальных цен на краткосрочных рынках электроэнергии.

Соответствующее решение НКРЭКУ одобрила на заседании 5 октября.

Так, для рынка «на сутки вперед» (РСВ) регулятор планирует установить максимальные предельные цены: для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) — 2476 грн/МВт-час .; для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) — 4952 грн/МВт-час. Минимальную цену НКРЭКУ предлагает установить на уровне 10,0 грн/МВт-час.

Для внутрисуточного рынка комиссия рассчитала следующие предельные цены:

максимальная для часов минимальной нагрузки — 2 476 грн/МВт-час;

максимальная для часов максимальной загрузки — 4 952 грн/МВт-час;

минимальная предельная цена — 102% от цены РСВ, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки.

Максимальная цена для балансирующего рынка определена на уровне 125% от цены РСВ, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки, минимальная цена — 10,0 грн/МВт-час.

До окончательного утверждения указанных ценовых ограничений НКРЭКУ должно провести обсуждение проекта решения с участниками рынка.

Как сообщалось, 27 сентября НКРЭКУ утвердило процедуру установления предельных цен на краткосрочных рынках электроэнергии.

Действующие ограничения максимальных цен на краткосрочных рынках электроэнергии составляют 2000 грн/мВт-ч. для часов минимальной загрузки и 4000 грн/МВт-ч для часов максимальной загрузки. В то же время по итогам сентября средневзвешенная цена на РДСВ составила 3 503,26 грн/МВт-час, на внутрисуточном рынке — 3 637,23 грн/МВт-час.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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