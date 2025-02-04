Национальный кешбэк: сколько денег украинцы уже накопили по программе — Finance.ua

Национальный кешбэк: сколько денег украинцы уже накопили по программе Сегодня 09:30 — Личные финансы

Национальный кешбэк: сколько денег украинцы уже накопили по программе

За первый месяц 2025 года украинцы накопили 414 млн грн Национального кешбэка. Общая сумма накопленного кешбэка за два месяца составляет 850 млн грн.

В Министерстве экономики сообщили , что выплата кешбэка за декабрь и январь будет произведена в конце февраля 2025 года.

«За пять месяцев от запуска программа „Национальный кешбэк“ набрала обороты — количество активных пользователей превысило 5 миллионов. Итого за все время украинцы накопили почти 1,3 млрд гривен кешбэка, из них 850 млн — за декабрь и январь. Растущий интерес граждан к программе свидетельствует о ее влиянии на потребительское поведение делать выбор в пользу украинских товаров», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку товаров украинского производства, представленных их производителями для участия в программе, и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе. Основное требование к производителю — производственные мощности должны быть на территории Украины, к товару — наличие уникального штрихкода. Точка продаж должна быть на общей системе налогообложения и формировать фискальные чеки. Таким образом, средства государственной программы направляются в наиболее легальный сегмент экономики.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кешбэка в месяц — 3000 гривен.

Чтобы получать кешбэк от государства, гражданам необходимо:

Подать заявку через мобильное приложение одного из 20 банков-партнеров или обратиться в отделение — перечень банков на сайте. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы. Открыть карту для выплат Национальный кешбэк в одном из банков-партнеров. Активировать карту в приложении Дія. Для этого в разделе Сервисы выберите Национальный кешбэк, а далее — имеющуюся карту для выплат.

В программе «Национальный кешбэк» принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных сетей и отдельных магазинов. Кешбэк доступен на 365 тысяч товаров украинского производства от более чем 1700 производителей.

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Торговые сети маркируют товары с кешбэком специальными пометками на полках или ценниках для удобства потребителей, а также размещают наклейки на входе в магазины, сообщающие, что здесь действует программа «Национальный кешбэк». Для проверки, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении Дія.

Средства Национального кешбэка можно потратить на оплату услуг — коммунальных, медицинских, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе. Кешбэк можно потратить на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.

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