Национальный банк обновил перечень системно важных банков — Finance.ua

Национальный банк обновил перечень системно важных банков

Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

По результатам ежегодного пересмотра Национальный банк обновил список системно важных банков, сообщила пресс-служба регулятора. В список системно важных банков вернулся Кредобанк.

В обновленном перечне 14 учреждений:

АО «А-Банк»;

АО «Альфа-Банк»;



АО «Кредобанк»;



АО ОТП Банк;



АО «Ощадбанк»;



АБ «Пивденный»;



АО КБ «ПриватБанк»;



АО «ПУМБ»;



АО «Райффайзен Банк»;



АО «Таскомбанк»;



АБ «Укргазбанк»;



АО «Укрэксимбанк»;

АО «Укрсиббанк»;

АО «Универсал Банк».

Перечень банков утвержден решением Правления Национального банка Украины от 09 марта 2022 года № 120-рш «Об определении системно важных банков».

Нацбанк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января в соответствии с Положением о порядке определения системно важных банков, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 25 декабря 2014 года № 863 (с изменениями).

Справка Finance.ua:

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