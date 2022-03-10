Национальный банк обновил перечень системно важных банков — Finance.ua
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Национальный банк обновил перечень системно важных банков

Сегодня 16:34Фондовый рынок
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По результатам ежегодного пересмотра Национальный банк обновил список системно важных банков, сообщила пресс-служба регулятора. В список системно важных банков вернулся Кредобанк.
В обновленном перечне 14 учреждений:
  • АО «А-Банк»;
  • АО «Альфа-Банк»;
  • АО «Кредобанк»;
  • АО ОТП Банк;
  • АО «Ощадбанк»;
  • АБ «Пивденный»;
  • АО КБ «ПриватБанк»;
  • АО «ПУМБ»;
  • АО «Райффайзен Банк»;
  • АО «Таскомбанк»;
  • АБ «Укргазбанк»;
  • АО «Укрэксимбанк»;
  • АО «Укрсиббанк»;
  • АО «Универсал Банк».
Перечень банков утвержден решением Правления Национального банка Украины от 09 марта 2022 года № 120-рш «Об определении системно важных банков».
Нацбанк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января в соответствии с Положением о порядке определения системно важных банков, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 25 декабря 2014 года № 863 (с изменениями).

Справка Finance.ua:

  • После введения военного положения в Украине с 24 февраля большинство банков ввели кредитные каникулы для заемщиков. Мы рассказывали, какие банки предложили такую опцию своим клиентам;
  • кроме того, в Национальном банке рекомендуют не вывозить за границу наличную гривну, поскольку сейчас ее курс в местных обменниках очень занижен;
  • кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денежных средств в национальной валюте Украины в объеме не более 100 тысяч гривен в сутки на одного члена кредитного союза.
По материалам: Finance.UA
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