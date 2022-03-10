Национальный банк обновил перечень системно важных банков — Finance.ua

По результатам ежегодного пересмотра Национальный банк обновил список системно важных банков, сообщила пресс-служба регулятора. В список системно важных банков вернулся Кредобанк.
В обновленном перечне 14 учреждений:
АО «А-Банк»;
АО «Альфа-Банк»;
АО «Кредобанк»;
АО ОТП Банк;
АО «Ощадбанк»;
АБ «Пивденный»;
АО КБ «ПриватБанк»;
АО «ПУМБ»;
АО «Райффайзен Банк»;
АО «Таскомбанк»;
АБ «Укргазбанк»;
АО «Укрэксимбанк»;
АО «Укрсиббанк»;
АО «Универсал Банк».
Перечень банков утвержден решением Правления Национального банка Украины от 09 марта 2022 года № 120-рш «Об определении системно важных банков».
Нацбанк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января в соответствии с Положением о порядке определения системно важных банков, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 25 декабря 2014 года № 863 (с изменениями).
Справка Finance.ua:
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