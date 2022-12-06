Национальные криптовалюты могут быть созданы в течение одного дня — EIB — Finance.ua
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Национальные криптовалюты могут быть созданы в течение одного дня — EIB

Финтех и Карты
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Европейский инвестиционный банк (EIB) завершает эксперимент по внедрению CBDC. Для этого были выпущены облигации, полностью соответствующие правилам регулирования Люксембурга, расчеты по которым производились с использованием цифровой валюты центрального банка. В рамках инициативы Venus в обращение были введены токенизированные ценные бумаги на сумму 100 млн евро.
Выпуском облигаций занимались банки, назначенные EIB. Расчеты осуществлялись в виде экспериментального CBDC (национальной криптовалюты, выпускаемой обычно Центробанком). Все участвующие в проекте партнеры получили возможность протестировать скорость обмена облигаций на токены. Они убедились, что благодаря диджитализации ценные бумаги можно переводить получателям в день выпуска.
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Финансовый директор Центрального банка Франции Натали Офовр во время пресс-конференции заявила, что цифровые активы могут быть введены в эксплуатацию на территории Европы в течение суток — безусловно, при наличии политической воли и соответствующего разработанного и одобренного законодательства.
По ее словам, это было подтверждено в ходе проведённого эксперимента. Инициатива Venus доказала, что грамотное внедрение CBDC имеет большое значение для безопасности цифровых активов.
По материалам:
noworries
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