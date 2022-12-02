Центробанк Индонезии объявил планы по внедрению CBDC — Finance.ua
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Центробанк Индонезии объявил планы по внедрению CBDC

Финтех и Карты
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Центробанк Индонезии объявил планы по внедрению CBDC
Центробанк Индонезии объявил планы по внедрению CBDC
В конце ноября Банк Индонезии (BI) опубликовал данные по проекту «Гаруда». Это всенациональная инициатива по интеграции CBDC в виде цифровой рупии. Программа продиктована скачком спроса на виртуальную валюту в стране.
Реализация проекта пройдет в три этапа. На первом CBDC войдет в обращение банковская сфера. Регулятор ожидает, что использование виртуальной валюты позволит упростить и удешевить транзакции между контрагентами.
В случае если тест первой фазы будет успешным, в дальнейшем доступ к CBDC получат и розничные пользователи. Но когда именно это произойдет, не известно
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Начало проекта утверждено на 2023 год. Вторая и третья фазы будут протекать постепенно. Что интересно, в своем выступлении глава Центробанка Перри Вариджо отметил, что в будущем на базе цифровой рупии появятся и другие проекты, в том числе направленные на коллекционирование.
Однако не следует ожидать, что интеграция CBDC пройдет максимально быстро. Вариджо подчеркнул, что это задача повышенной сложности, при реализации которой регулятор должен учитывать как преимущества цифровой валюты, так и ее риски.
С 2018 г. этот рынок постоянно растет в Индонезии. По итогам 2022 года оборот увеличится на 30%, до 53,144 трлн. рупий ($3,38 трлн.). Учитывая это, Центробанк не хочет терять возможность взять под контроль популярное направление.
По материалам:
incrypted
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