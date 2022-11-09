Центробанк Кореи завершил тест проекта по внедрению CBDC — Finance.ua

Центробанк Кореи завершил тест проекта по внедрению CBDC Сегодня 04:18 — Финтех и Карты

В августе 2021 года Центробанк Кореи (BoK) запустил эксперимент по внедрению цифровой валюты (CBDC) для трансграничных переводов. Недавно регулятор отчитался о его итогах. Проект сочли жизнеспособным, но не без оговорок.

Тест проходил в два этапа. На первом Центробанк создал регулируемую среду моделирования CBDC на базе технологии распределенного реестра. Затем регулятор произвел выпуск, обмен, покупку и продажу цифровой валюты.

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В частности, BoK пытался выяснить, можно ли приобрести за CBDC токены. Оказалось, что внедрение цифровой валюты действительно способствует упрощению сделок, в частности, трансграничных платежей.

Кроме того, Центробанк протестировал возможность выпуска офлайн-CBDC. В этом случае переводы происходили с помощью NFC. Но, к сожалению, без определенных нюансов не обошлось.

Проблема производительности блокчейна

BoK протестировал несколько решений для масштабирования на основе Ethereum. Однако это не решило проблему высокой нагрузки на систему. Вот так это прокомментировал представитель регулятора:

«Уже сейчас ясно, что просадки будут. В час пик придется ограничивать скорость обработки транзакций в реальном времени».

Так, например, при показателе TPS в 4200 транзакций в секунду время верификации платежа составляло несколько минут. И это далеко не предел возможной нагрузки.

В то же время блокчейн также должен соответствовать высоким стандартам качества в сфере защиты персональных данных. А добиться этого довольно трудно.

Также отметим, что остается проблема актуальности. При всех затратах проект интеграции CBDC может оказаться невостребованным, как это было в Японии и Нигерии.

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