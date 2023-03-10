Национальная электронная биржа будет продавать арестованные АРМА активы — Finance.ua

Национальная электронная биржа будет продавать арестованные АРМА активы Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выбрало второго оператора рынка электронной коммерции для реализации арестованных активов.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

«По результатам проведения конкурсного отбора юридического лица, имеющего право оказывать услуги по организации и проведению электронных торгов арестованными активами, АРМА выбрало второго реализатора арестованных активов — ООО „Национальная электронная биржа“ и заключило соответствующий договор», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления менеджмента активов нацагентства Алексей Таможанский, выбранная компания работает с 2014 года и является одним из лидеров операторов рынка электронной коммерции Украины. Общая сумма реализации через электронную торговую площадку составила почти 7 млрд грн, что обеспечивает компании первое место в системе Prozorro.Продажи по объемам реализуемых активов.

В АРМА напомнили, что в начале 2023 года был заключен договор о предоставлении услуг по организации и проведению электронных торгов арестованными активами с ООО «Приднепровье 2021».

Сотрудничество с двумя реализаторами позволит нацагентству расширить возможности реализации арестованных активов.

Как сообщалось, за 2022 год благодаря управлению арестованными активами АРМА перечислила государству 1,2 млрд грн. Общая стоимость активов, сохранение которых обеспечило национальное агентство в прошлом году, составляет около 7,2 млрд грн. В январе 2023 года агентство разыскало активов более чем на 1,4 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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