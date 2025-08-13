Начните получать пассивный доход вместе с InvestMarket от «Минфин» — Finance.ua

Начните получать пассивный доход вместе с InvestMarket от «Минфин»
InvestMarket от «Минфин» — это онлайн-платформа, помогающая инвесторам быстро найти перспективные инвестиционные возможности и получать пассивный доход. Узнайте, какие варианты инвестиций есть на InvestMarket, и выберите свой.
Преимущества InvestMarket от «Минфин»
InvestMarket от Минфин создан для тех, кто хочет уверенно инвестировать, не тратя время на поиск проектов и их проверку.
На платформе собраны актуальные предложения от компаний, имеющих разрешение на деятельность в Украине. О каждом проекте есть исчерпывающая информация: доходность, сроки окупаемости, условия входа, юридические документы. Поэтому вы можете все подробно изучить, сравнить несколько предложений и выбрать наиболее подходящее вашим финансовым целям и имеющемуся бюджету.
Ключевые преимущества InvestMarket от «Минфин»:
- возможность сравнивать предложения из разных категорий в одном каталоге;
- удобный интерфейс для выбора проекта под свой бюджет и инвестиционные цели;
- прозрачный доступ к информации о проекте;
- возможность заказать бесплатную консультацию и задать дополнительные вопросы — без комиссий и посредников.
Какие проекты доступны для инвестиций
На платформе вы найдете прибыльные инвестиционные предложения по следующим категориям:
- коммерческая и жилая недвижимость;
- земельные участки сельскохозяйственного назначения;
- готовый бизнес и франшизы;
- ценные бумаги, в том числе корпоративные облигации.
Это проекты компаний, большинство из которых уже известны на рынке и долгое время сотрудничают с инвесторами: Inzhur, NovaPay, Zeminvest, «Грунтовно», Standart One, Fomich Group, Numo Development, Green Rest, Cyberion и другие.
Как инвестировать с InvestMarket от «Минфин»
- Вы знакомитесь с перечнем инвестиционных предложений, выбираете конкретный интересующий вас проект.
- Оставляете на сайте заявку на бесплатную консультацию .
- С вами связывается представитель компании, чтобы ответить на все вопросы, предоставить презентации, обсудить детали сделки и дальнейшие шаги.
С InvestMarket от «Минфин» инвестиции становятся доступнее.
