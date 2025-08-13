Начните получать пассивный доход вместе с InvestMarket от «Минфин» — Finance.ua

Начните получать пассивный доход вместе с InvestMarket от «Минфин» Сегодня 10:10

InvestMarket от «Минфин» — это онлайн-платформа, помогающая инвесторам быстро найти перспективные инвестиционные возможности и получать пассивный доход. Узнайте, какие варианты инвестиций есть на InvestMarket, и выберите свой.

Преимущества InvestMarket от «Минфин»

InvestMarket от Минфин создан для тех, кто хочет уверенно инвестировать, не тратя время на поиск проектов и их проверку.

На платформе собраны актуальные предложения от компаний, имеющих разрешение на деятельность в Украине. О каждом проекте есть исчерпывающая информация: доходность, сроки окупаемости, условия входа, юридические документы. Поэтому вы можете все подробно изучить, сравнить несколько предложений и выбрать наиболее подходящее вашим финансовым целям и имеющемуся бюджету.

Ключевые преимущества InvestMarket от «Минфин»:

возможность сравнивать предложения из разных категорий в одном каталоге;

удобный интерфейс для выбора проекта под свой бюджет и инвестиционные цели;

прозрачный доступ к информации о проекте;

возможность заказать бесплатную консультацию и задать дополнительные вопросы — без комиссий и посредников.

Какие проекты доступны для инвестиций

На платформе вы найдете прибыльные инвестиционные предложения по следующим категориям:

коммерческая и жилая недвижимость;

земельные участки сельскохозяйственного назначения;

готовый бизнес и франшизы;

ценные бумаги, в том числе корпоративные облигации.

Это проекты компаний, большинство из которых уже известны на рынке и долгое время сотрудничают с инвесторами: Inzhur, NovaPay, Zeminvest, «Грунтовно», Standart One, Fomich Group, Numo Development, Green Rest, Cyberion и другие.

Как инвестировать с InvestMarket от «Минфин»

Вы знакомитесь с перечнем инвестиционных предложений, выбираете конкретный интересующий вас проект. Оставляете на сайте заявку на бесплатную консультацию .

С вами связывается представитель компании, чтобы ответить на все вопросы, предоставить презентации, обсудить детали сделки и дальнейшие шаги.



С InvestMarket от «Минфин» инвестиции становятся доступнее.

