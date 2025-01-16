Начислял выплаты военным, которые не выполняли боевые задачи: начальник штаба получил подозрение — Finance.ua
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Начислял выплаты военным, которые не выполняли боевые задачи: начальник штаба получил подозрение

Криминал
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Начислял выплаты военным, которые не выполняли боевые задачи: начальник штаба получил подозрение
Начислял выплаты военным, которые не выполняли боевые задачи: начальник штаба получил подозрение, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований уведомило о подозрении начальнику штаба одного из военных подразделений на Николаевщине, который допустил безосновательное начисление доплат военным, не участвовавшим в боевых действиях.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В июне 2024 года чиновник поручил заниматься начислением выплат подчиненному без достаточного профессионального опыта. Последний, в свою очередь, оформил собратьям вознаграждение, которое назначается только в случае непосредственного участия в боевых действиях. Чиновник не проверил действия подчиненного и согласовал документы о начислении денег.
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Общая сумма установленного ущерба государству составляет более 4,3 млн гривен.
Начальник штаба подозревается в халатном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
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