Начислял выплаты военным, которые не выполняли боевые задачи: начальник штаба получил подозрение — Finance.ua

Начислял выплаты военным, которые не выполняли боевые задачи: начальник штаба получил подозрение Сегодня 20:41 — Криминал

Начислял выплаты военным, которые не выполняли боевые задачи: начальник штаба получил подозрение, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении начальнику штаба одного из военных подразделений на Николаевщине, который допустил безосновательное начисление доплат военным, не участвовавшим в боевых действиях.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В июне 2024 года чиновник поручил заниматься начислением выплат подчиненному без достаточного профессионального опыта. Последний, в свою очередь, оформил собратьям вознаграждение, которое назначается только в случае непосредственного участия в боевых действиях. Чиновник не проверил действия подчиненного и согласовал документы о начислении денег.

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Общая сумма установленного ущерба государству составляет более 4,3 млн гривен.

Начальник штаба подозревается в халатном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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