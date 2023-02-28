Начался розыгрыш благотворительной партии «Артемсоли» для сбора на дроны — за полчаса собрали 10 млн грн Сегодня 17:45

ГП «Артемсоль» и платформа UNITED24 выпустили партию йодированной соли в специальной упаковке.

не менее 5 гривен. Она насчитывает всего 500 пачек и не продается. Получить соль можно, приняв участие в благотворительном сборе monobank , Олега Гороховского и волонтера Игоря Лаченкова. Для этого нужно задонатить

За первые полчаса к розыгрышу присоединились 50 тысяч участников и задонатили 10 млн гривен. Среди донатов — 17 взносов по 100 000 грн.

Сто первых участников, которые перечислят 100 000 гривен или больше, получат соль с автографом командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Десять пачек соли подпишет амбассадор UNITED24, актер Марк Гэмилл, известный ролью Люка Скайвокера в киносаге «Звездные войны».

По согласованию с Генштабом ВСУ и «Армией дронов», цель проекта — собрать 60 миллионов гривен на покупку 300 беспилотников DJI Mavic 3T Thermal.

Присоединяйтесь к благому делу и донотьте на дроны для наших защитников. Таким образом вы можете не только помочь армии, но и выиграть одну из 500 пачек лимитированной партии «Соли йодированной» от ГП «Артемсоль» и UNITED24.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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