Начало продаж iPhone 16 в Украине: цены — Finance.ua

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Начало продаж iPhone 16 в Украине: цены

Фондовый рынок
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Начало продаж iPhone 16 в Украине: цены
Начало продаж iPhone 16 в Украине: цены
Apple Inc. анонсировал выход новой модели iPhone 16. Это событие официально произошло 9 сентября. Этот смартфон очень популярен в Украине. С 27 сентября украинские потребители смогут приобрести новое поколение смартфонов от Apple — iPhone 16. Линейка включает четыре модели: базовый iPhone 16, увеличенный iPhone 16 Plus, а также премиальные версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
Как пишет weukraine.tv, согласно данным на сайте Rozetka, айфоны уже можно предзаказать.

Цены на устройства серии iPhone 16 в Украине.

базовая модель iPhone 16:
  • с объемом памяти 128 ГБ — 47 499 грн,
  • с объемом памяти 265 ГБ — 52 499 грн,
  • с объемом памяти 512 ГБ — 62 499 грн.
модель iPhone 16 Plus:
  • с объемом памяти 128 ГБ — 52 499 грн,
  • с объемом памяти 265 ГБ — 57 499 грн,
  • с объемом памяти 512 ГБ — 67 499 грн.
iPhone 16 Pro:
  • с объемом памяти 128 ГБ — 59 999 грн,
  • объемом памяти 265 ГБ — 64 999 грн,
  • с объемом памяти 512 ГБ — 74 999 грн,
  • с объемом памяти 1 ТБ — 84 999 грн.
iPhone 16 Pro Max:
  • объемом памяти 265 ГБ — 70 999 грн,
  • с объемом памяти 512 ГБ — 80 999 грн,
  • с объемом памяти 1 ТБ — 90 999 грн.
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Справка Finance.ua:

  • Скорость зарядки в новых iPhone выросла до 40 Вт по сравнению с 27 Вт в предыдущих моделях. Серия iPhone 16 также может похвастаться самым прочным на сегодняшний день стеклом Apple, которое обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к царапинам.
  • Все четыре модели ‌iPhone 16‌ получили совершенно новую кнопку «Управление камерой». В частности она разработана для того, чтобы сделать съемку фотографий и видео более плавной. Эта сенсорная кнопка расположена на боковой панели устройства, позволяет пользователям делать снимки или регулировать уровень зума простым движением пальца. Пользователи могут использовать этот инструмент для доступа к Visual Intelligence, функции на базе искусственного интеллекта, доступной в iOS 18, которая может рассказать вам больше о любом объекте, на который вы наводите камеру. Более подробно читайте в нашей статье:

Сколько украинцу со средней зарплатой нужно работать на последний iPhone

По материалам:
Finance.ua
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