Начались первые выплаты 6500 грн єПідтримки — Finance.ua

Начались первые выплаты 6500 грн єПідтримки
Сегодня 11:05 — Личные финансы
Со вчерашнего дня начались выплаты 6500 грн єПідтримки, их получили почти 500 тысяч украинцев.
Первыми получат средства єПідтримки те, кто в первый день подал заявку в Дії.
От запуска услуги мы уже получили почти 4 млн заявок на єПідтримку. Программа рассчитана на людей из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия.
Как получить 6500 грн єПідтримки:
- Откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет.
- зайдите в Дію и нажмите Услуги.
Напоминаем, что средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.
Обратите внимание: уведомление о зачислении средств єПідтримки вы получите от вашего банка.
Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.
Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки — не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество.
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