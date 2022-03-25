Началась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине — Finance.ua

Началась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине

Началась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине

С 25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам дочернего для российского «Сбербанка» Международного резервного банка.

Об этом идет речь в сообщении фонда.

Возмещение средств вкладчикам производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов.

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда , подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Напомним, сразу после начала российского вторжения в Украину Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем российской федерации банки.

Речь идет об АО «Международный резервный банк», который на 100% принадлежит ПАО «Сбербанк России», и ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития «ВЭБ.рф».

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