Началась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине — Finance.ua
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Началась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине

Сегодня 12:30Кредит&Депозит
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Началась выплата вкладчикам Сбербанка в УкраинеНачалась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине
С 25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам дочернего для российского «Сбербанка» Международного резервного банка.
Об этом идет речь в сообщении фонда.
Возмещение средств вкладчикам производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов.
Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда.
Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Напомним, сразу после начала российского вторжения в Украину Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем российской федерации банки.
Речь идет об АО «Международный резервный банк», который на 100% принадлежит ПАО «Сбербанк России», и ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития «ВЭБ.рф».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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