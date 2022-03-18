Государство должно гарантировать 100% вкладов украинцев в банках. — Finance.ua

Государство должно гарантировать 100% вкладов украинцев в банках.

Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в банках.

Об этом он заявил в своем обращении.

«Особая задача для НБУ, народных депутатов и чиновников. Поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100%, не часть, как сейчас, как всегда, а полностью весь депозит», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что ждет соответствующего проекта решения и выразил надежду, что Верховная Рада не задержится с поддержкой. Также он добавил, что 18 марта Кабмин проголосует за масштабное сокращение регулировок.

«Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, обращение с радиоактивными отходами», — сказал Зеленский.

Сколько гарантируют сейчас? Сумма гарантирования вкладов физических лиц и ФЛП составляет 200 тысяч грн. Ее планировали повысить до 400 тысяч гривен, однако закон не успели одобрить до начала войны.

По последним данным Фонда гарантирования, вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тысяч грн, а потому полностью подпадают под гарантии. Сумма таких вкладов составляет 245 млрд грн.

При этом на оставшиеся 2% граждан, вклады которых уже не гарантируются полностью государством, приходится большая часть в системе — около 400 млрд грн.

Справка Finance.ua:

последний раз гарантированная сумма была повышена в 2012 году с принятием Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Согласно Закону, с 2012 г. размер суммы гарантированного возмещения для одного вкладчика в одном банке должен быть не менее 200 тыс. грн;

основным барьером для повышения гарантированной суммы стали долговые обязательства ФГВФЛ, возникшие во время банковского кризиса 2014-2017 гг. Подробнее, почему гарантированную сумму до сих пор не повысили — читайте здесь.

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