Нацбанк зарегистрировал торговую марку Prostir e-Secure — Finance.ua

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Нацбанк зарегистрировал торговую марку Prostir e-Secure

Финтех и Карты
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Нацбанк зарегистрировал торговую марку Prostir e-Secure
Нацбанк зарегистрировал торговую марку Prostir e-Secure
Национальный банк Украины получил от Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИСИ) свидетельство о регистрации торговой марки Prostir e-Secure.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Такое свидетельство подтверждает право собственности Национального банка на бренд Prostir e-Secure.

Для чего это нужно

В Нацбанке отмечают, что регистрация торговой марки способствует росту доверия и узнаваемости бренда среди потребителей, усиливает конкурентоспособность и создает правовой фундамент для защиты интеллектуальной собственности.
«Prostir e-Secure является важным инструментом повышения уровня безопасности операций в сети Интернет с платежными картами Простир, в частности, минимизации рисков платежного мошенничества», — добавил регулятор.
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Участники системы и процессинговые центры ведут активную работу по подключению к Prostir e-Secure, что также направлено на выполнение требований Закона Украины «О платежных услугах» и Положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке (утвержденного постановлением Правления НБУ от 03.0522. 58).

Справка Finance.ua

  • технология Prostir e-Secure была внедрена в национальной карточной платежной системе «Простир» в 2022 году;
  • это технология защиты операций электронной коммерции для участников национальной карточной платежной системы, построенная на протоколе EMV 3-D Secure версии 2.2.0 и представленная решением Directory Server, сертифицированным в EMVCo.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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