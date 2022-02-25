Нацбанк запретил какие-либо операции с российской и белорусской валютой — Finance.ua

Нацбанк запретил какие-либо операции с российской и белорусской валютой

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Уполномоченным учреждениям запрещено совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, а также с участием РФ и Беларуси.

Это предусмотрено изменениями в Постановление «О работе банковской системы в период введения военного положения», сообщает Укринформ.

«Запрещено уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции: с использованием российских рублей и белорусских рублей; участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь; для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь» — говорится в постановлении.

Документ также урегулировал другие вопросы работы валютного рынка в особый период. В частности, определены случаи, когда уполномоченным учреждениям разрешается проводить по поручению клиентов торговлю валютными ценностями, а также порядок осуществления этих операций. Зафиксирован официальный курс гривни к иностранным валютам, официальный курс гривни к специальным правам заимствования, а также расчетная цена банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022 года. Приостановлен до отдельного решения расчет справочного значения курса гривни к доллару США согласно заключенным на валютном рынке Украины соглашениям по состоянию на 12.00. Также определены случаи, когда уполномоченным учреждениям разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валютных ценностей из Украины.

Как сообщалось, в связи с масштабной российской агрессией Правление Нацбанка утром 24 февраля приняло постановление, которым, в частности, предусмотрено, что банки будут обеспечивать работу отделений в бесперебойном режиме, если нет угрозы для жизни и здоровья сотрудников и населения. Обеспечивается бесперебойный доступ к сейфовым ящикам. Безналичные расчеты производятся без ограничений. Также без ограничений будут подкрепляться наличными банкоматы.

В то же время временно остановлена ​​работа валютного рынка (кроме операций продажи иностранной валюты клиентами), ограничено снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день — не считая выплаты заработной платы и социальных выплат. При этом есть исключения для предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка.

Запрещено также выдавать наличные денежные средства со счетов клиентов в иностранной валюте (с теми же исключениями) и введен мораторий на трансграничные валютные платежи. Прекращаются эмиссия и обращение электронных денег. Запрещаются какие-либо операции со счетами резидентов государства-агрессора.

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