Нацбанк выпустил эксклюзивную «квадратную» монету — Finance.ua

Нацбанк выпустил эксклюзивную «квадратную» монету Сегодня 15:10

Нацбанк выпустил эксклюзивную «квадратную» монету

Национальный банк Украины представил серебряную монету «Цифровое государство», которую посвятил достижениям Украины в сфере цифровизации и инноваций.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Тираж монеты ограничен — до 7 500 монет.

Она имеет номинал 10 гривен, изготовлена в форме квадрата из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Как говорят в Минцифры, 5 лет назад президент поставил задачу построить цифровое государство. С тех пор Минцифра запустила тренд на цифровизацию в Украине.

«Мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса, первыми в мире цифровизировали полный цикл бракосочетания и приравняли электронные документы к бумажным. Цифровизация с украинцами буквально на каждом этапе жизни — „єМалятко“ при рождении, „Мрія“ в школе, „Дія“ при перерегистрации авто или даже оформлении пенсии», — прокомментировали выпуск монет в Министерстве цифровых трансформаций.

Дизайн монеты

На аверсе памятной монеты «Цифровое государство» в центре композиции размещен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью. Эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, которое с помощью новейших технологий объединило все аспекты жизни своих граждан. В этой сети можно увидеть символическое объединение запада, востока, юга и севера под единым гербом, дополнительно подчеркивающим технологическое единство страны.

На ее реверсе изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. Этот код не случайный — в нем зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр. Внизу справа размещена надпись ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО, на которую наведен стилизованный курсор компьютерной «мышки». Композиция символизирует базу цифрового мира, подчеркивая значимость технологий для развития страны.

Дизайн монеты создал художник Андрей Сагач.

Где купить? Купить монету «Цифровое государство» можно будет с 9 января 2025 года Купить монету «Цифровое государство» можно будет с 9 января 2025 года в интернет-магазине НБУ или Укргазбанке, ПриватБанке, Таскомбанке, ПУМБе, Ощадбанке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.