Нацбанк вводит дополнительные требования к деятельности страховщиков и кредитных союзов — Finance.ua

Нацбанк вводит дополнительные требования к деятельности страховщиков и кредитных союзов Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Нацбанк вводит дополнительные требования к деятельности страховщиков и кредитных союзов

Для обеспечения финансовой стабильности введены дополнительные требования к участникам рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом говорится на сайте НБУ.

«Для обеспечения финансовой стабильности и платежеспособности рынка небанковских финансовых учреждений Национальный банк Украины вводит дополнительные требования к деятельности страховщиков, кредитных союзов, а также поставщиков финансовых услуг, которые ведут деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме», — говорится в сообщении.

Касательно страховщиков

Для страховщиков устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемых для выполнения нормативов.

В частности, для выполнения нормативов из перечня приемлемых активов исключено:

для всех страховщиков (life и non-life):

земельные участки (кроме тех, на которых расположены здания, сооружения, используемые страховщиками для ведения операционной деятельности);

все недвижимое имущество, зарегистрированное и/или находящееся на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях;

земельные участки (кроме тех, на которых расположены здания, сооружения, используемые страховщиками для ведения операционной деятельности);

все недвижимое имущество, зарегистрированное и/или находящееся на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях;

для страховщиков non-life:

дополнительно исключена жилая недвижимость.

Такой шаг направлен на нивелирование фактов завышения стоимости недвижимости, а также на уменьшение в структуре приемлемых активов страховщика объема недвижимого имущества как низколиквидного актива.

В то же время, смягчены требования к страховщику в части недвижимого имущества:

приобретенного до 24 февраля 2022 года и потерянного, поврежденного или уничтоженного в результате негативного влияния военной агрессии рф против Украины;

расположенного на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях.

Если наличие такого имущества повлекло за собой невыполнение нормативов страховщиком, Национальный банк не будет применять к нему мер воздействия.

Выполнение новых требований к приемлемым активам страховщики должны обеспечить до 30 июня 2023 года. В случае нарушения нормативов начиная с этой даты Национальным банком могут быть применены меры воздействия.

Касательно кредитных союзов и других участников рынка небанковских финансовых услуг

Уточненными требованиями к регулированию деятельности других поставщиков финансовых услуг предусмотрено, в частности, следующее:

с целью усиления надзора и недопущения негативных тенденций на рынке кредитной кооперации уточнено, что меры воздействия не применяются к кредитным союзам только в случае, если соответствующие нарушения вызваны негативным влиянием военной агрессии рф против Украины;

использование в работе НБУ нового перечня Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ведения активных боевых действий и временно оккупированных территорий Украины;

определен особый порядок временного прекращения деятельности поставщиков финансовых услуг, которые ведут деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, или их обособленных или структурных подразделений на период пребывания таких поставщиков, их подразделений на территории боевых действий или временно оккупированных территориях.

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