Нацбанк вводит дополнительные требования к деятельности страховщиков и кредитных союзов — Finance.ua

Нацбанк вводит дополнительные требования к деятельности страховщиков и кредитных союзов
Для обеспечения финансовой стабильности введены дополнительные требования к участникам рынка небанковских финансовых услуг.
Об этом говорится на сайте НБУ.
«Для обеспечения финансовой стабильности и платежеспособности рынка небанковских финансовых учреждений Национальный банк Украины вводит дополнительные требования к деятельности страховщиков, кредитных союзов, а также поставщиков финансовых услуг, которые ведут деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме», — говорится в сообщении.
Касательно страховщиков
Для страховщиков устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемых для выполнения нормативов.
В частности, для выполнения нормативов из перечня приемлемых активов исключено:
для всех страховщиков (life и non-life):
- земельные участки (кроме тех, на которых расположены здания, сооружения, используемые страховщиками для ведения операционной деятельности);
- все недвижимое имущество, зарегистрированное и/или находящееся на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях;
- земельные участки (кроме тех, на которых расположены здания, сооружения, используемые страховщиками для ведения операционной деятельности);
- все недвижимое имущество, зарегистрированное и/или находящееся на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях;
для страховщиков non-life:
- дополнительно исключена жилая недвижимость.
Такой шаг направлен на нивелирование фактов завышения стоимости недвижимости, а также на уменьшение в структуре приемлемых активов страховщика объема недвижимого имущества как низколиквидного актива.
В то же время, смягчены требования к страховщику в части недвижимого имущества:
- приобретенного до 24 февраля 2022 года и потерянного, поврежденного или уничтоженного в результате негативного влияния военной агрессии рф против Украины;
- расположенного на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях.
Если наличие такого имущества повлекло за собой невыполнение нормативов страховщиком, Национальный банк не будет применять к нему мер воздействия.
Выполнение новых требований к приемлемым активам страховщики должны обеспечить до 30 июня 2023 года. В случае нарушения нормативов начиная с этой даты Национальным банком могут быть применены меры воздействия.
Касательно кредитных союзов и других участников рынка небанковских финансовых услуг
Уточненными требованиями к регулированию деятельности других поставщиков финансовых услуг предусмотрено, в частности, следующее:
- с целью усиления надзора и недопущения негативных тенденций на рынке кредитной кооперации уточнено, что меры воздействия не применяются к кредитным союзам только в случае, если соответствующие нарушения вызваны негативным влиянием военной агрессии рф против Украины;
- использование в работе НБУ нового перечня Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ведения активных боевых действий и временно оккупированных территорий Украины;
- определен особый порядок временного прекращения деятельности поставщиков финансовых услуг, которые ведут деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, или их обособленных или структурных подразделений на период пребывания таких поставщиков, их подразделений на территории боевых действий или временно оккупированных территориях.
Выбирайте надежные страховые продукты на Finance.ua Страхование
Поделиться новостью